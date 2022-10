Cerro Porteño tropezó con la “misma piedra”

En el tradicional duelo de la primera rueda, el Franjeado se impuso 2-0 en Para Uno (goles de Brian Montenegro y Derlis González). Y en el reciente, no alcanzó el tanto del empate logrado por el boliviano Marcelo Moreno Martins, pues Richard Ortiz le dio valor a la conquista tempranera de Derlis. Entre los cinco empates en la campaña, fue a Nacional al que no se pudo ganar en las dos confrontaciones, ambas no tuvieron goles.

El tropezón que sufrió en el clásico dejó atrás una seguidilla de diez partidos sin perder (6 triunfos y 4 empates). El equipo de Francisco Arce perdió la punta, ya no depende de sí mismo en la lucha por el título y en lo que resta del campeonato le queda por enfrentar a Guaraní, General Caballero de Mallorquín, Libertad, Resistencia y Guaireña.

A la frontera del Este

El siguiente compromiso es contra el Legendario, el domingo próximo, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad el Este, a las 17:00.