Figueredo: el nuevo cargo y el futuro de la selección

“Me propusieron el cargo, estuve charlando con algunos dirigentes amigos, haciendo una pequeña evaluación de lo que quedó en el debe, y sobre todo a mí me queda sonando siempre el tema de la clasificación al Mundial que es una espina atragantada, hay que hacer mayor esfuerzo, mayor gestión y llegar al Mundial que viene, se vienen las eliminatorias, cambiar el chip”, fue lo primero que señaló Figueredo a la 730 AM, ABC Cardinal.

Quiere que todos se enfoquen en apoyar a la Albirroja. “Los medios colaboran para cambiar eso y enfocarnos en apoyar a la selección todos, hay que aprender de lo que pasó en Odesur, donde la gente apoyó y entusiasmó a los atletas que le pusieron pecho a la situación, que pase algo parecido con la selección, unirnos alrededor de la selección y protegerle de la gente que le tira odio”, añadió.

No se habló aún de cuál será su función en la APF. “No hablamos de cargos o donde se desempeñará cada uno, hacia una evaluación que quedó en el debe. Donde seamos útiles, ahí estaremos. El termómetro de la APF es la selección. Uno puede hacer una gestión administrativa extraordinaria, pero nadie te reconocerá si en lo futbolístico te va mal”.

No tiene intención de ser presidente

Fue consultado si para el 2026 se presentará a la candidatura a la presidencia. “Mi anhelo no es llegar a un cargo importante. Cuando ocupé lugares dirigenciales lo hizo por peso propio, estuve en otros deportes, quiero ayudar con la experiencia que tengo y se transforme en alegría y un desafío logrado. Me hablaron algunos dirigentes, se dio de forma natural, pero si voy a entrar a tener que pelear, no está en mi ánimo”.

También habló del trabajo de Guillermo Barros Schelotto. “Nuestra selección mejoró bastante, me gusta que pruebe a los que juegan en el fútbol local, que los vaya mechando con los que tenemos afuera y se notó una mejoría en cuanto a funcionamiento”.

Y, por último, se refirió al departamento de árbitros. “Tenemos posibilidades de mejorar el departamento de árbitros y hay que apuntar a eso. Seguro el Consejo Ejecutivo va a evaluar y si hay posibilidades de mejorar hay que hacerlo. No tengo ningún candidato, no pensé en eso y seguro se resolverá una vez que se elijan las nuevas autoridades”, finalizó.