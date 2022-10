Copa Paraguay: Nacional no se conforma, es finalista

El segundo partido semifinal de la Copa Paraguay se disputó también en el estadio Defensores del Chaco entre dos equipos que tres días atrás se enfrentaron por el campeonato Clausura con victoria de la academia. Claro que aquella vez, los aurinegros jugaron con la mayoría de juveniles.

Lea además: Copa Paraguay: Ameliano es el primer finalista

Guaraní fue el que mejor empezó el partido, el aurinegro se hizo del control del balón y por varios minutos no lo dejó salir a Nacional que tenía adelante a Danilo Santacruz, Orlando Gaona Lugo y Gustavo Caballero.

Pero los aurinegros eran los más peligrosos con los pases metidos a Marcelo González a la derecha y a Néstor Camacho por la izquierda. Así llegó el tiro de esquina, a los 12 minutos, fue desde el sector derecho y Diego Valdez atropellando esa pelota aplicó el cabezazo para poner en ventaja a los de Fernando Jubero.

El partido comenzó a ganar en intensidad y emociones porque el líder del Clausura no se quedó atrás y fue a buscar el empate. Guaraní seguía atacando y llegó un servicio de Camacho desde la izquierda que González no pudo cabecear bien y el balón fue sacado por los defensores de la academia.

Más tarde hubo una llegada de González que cayó en el área y los aurinegros pidieron penal de Ibarrola, pero tal cosa no ocurrió. Allí llegó el avance de Nacional, el centro de Gaona Lugo y Bruera aplicó un cabezazo que Devis Vásquez pudo desviar. La pelota no salió y volvió al área donde no perdonó Gustavo Caballero para anotar el empate.

Inmediatamente Guaraní tuvo el segundo, pero el remate de Walter Ortiz pegó en el palo, el que no falló fue Nacional porque volvió a cargar ya cuando de vuelta se vino con todo la lluvia en el barrio Sajonia. Danilo Santacruz se encargó de anotar el segundo y lograr la remontada de los tricolores.

En el inicio del segundo tiempo, Fernando Jubero apostó al ingreso de Luis Fariña en reemplazo de Marcelo Benítez para que Walter Ortiz pase a jugar como lateral izquierdo y Fariña como el encargado de crear fútbol para los aurinegros.

Pero en la primera jugada fue Nacional el que tuvo la ocasión con un tiro libre peligroso por falta de Ariel Benítez sobre Gaona Lugo. Los tricolores hacían lo que mejor saben hacer en el torneo, cuidar bien atrás y llegar con peligro las veces que tenía el balón.

Por momentos, Guaraní tuvo el control de la pelota y a quien más buscaban era a Luis Fariña que tenía la misión de generar juego. Así llegó al área y puso el balón para Ariel Benítez que no alcanzó. El ex Cerro Porteño trataba de juntarse con Néstor Camacho para generar peligro a Santiago Rojas.

A los 64 minutos, Juan Franco le ganó el balón a Walter Ortiz, envío el centro al área y allí estaba Gustavo Caballero que remató y Devis Vásquez volvió a salvar a su arco, enviando el balón al tiro de esquina. Luis Fariña tuvo una ocasión muy clara a los 69 minutos, Ortiz cedió el pase y Fariña tocó ante la salida del arquero, fue Miguel Jacquet el que sacó el balón prácticamente sobre la raya.

Pero Luis Fariña tuvo de vuelta su ocasión y, esta vez, ya no falló. Miguel Jacquet se equivocó al sacar el balón que quedó cerca del área y Luis Fariña sacó un gran tiro de zurda para vencer a Santiago Rojas y poner el empate que llevaba la definición a los penales.

Sin dudas fue un gran partido el disputado entre estos equipos. Nacional fue a buscar el tercero y a los 86 minutos casi lo logra con un cabezazo de Facundo Bruera que pegó en el palo y Fernando Fernández tuvo que sacar del área de manera desesperada.

Parecía que el partido se iba a los penales, el árbitro dio tres minutos de descuento, pero la búsqueda de Nacional tuvo su premio con una jugada de pelota parada que llegó al área y el balón le quedó a Richard Prieto que anotó el tercero para poner a la academia en la final de la Copa Paraguay.

Nacional, puntero del Clausura, jugará la final ante el Sportivo Ameliano en el partido que se jugará en Encarnación el viernes 4 de noviembre.

Ficha Técnica

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Rodney Aquino y Luis Onieva. Cuarto árbitro: Juan López. VAR: Éber Aquino. AVAR: José Cuevas. Árbitro soporte: Julio Quintana Rodríguez.

2- Guaraní: Devis Vásquez; Julio González, Fernando Román, Marcos Cáceres (43′ Ariel Benítez) y Marcelo Benítez (45′ Luis Fariña); Marcelo González (71′ Alberto Contrera), Diego Valdez, Ángel Benítez y Walter Ortiz; Néstor Camacho y Fernando Fernández. DT: Fernando Jubero.

3- Nacional: Santiago Rojas; Claudio Núñez, Rolando García Guerreño, Miguel Jacquet y Wilson Ibarrola; Gustavo Caballero (77′ Richard Prieto), Jordan Santacruz, Rubén Darío Ríos y Orlando Gaona Lugo (62′ Juan Franco); Danilo Santacruz (94′ David Fleitas) y Facundo Bruera. DT: Pedro Sarabia.

Goles: 11′ Diego Valdez (G), 27′ Gustavo Caballero (N), 33′ Danilo Santacruz (N), 76′ Luis Fariña (G), 91′ Richard Prieto (N)

Amonestados: 10′ Julio González (G), 10′ Jordan Santacruz (N), 23′ Marcelo González (G), 47′ (1) Fernando Fernández (G), 54′ Claudio Núñez (N), 59′ Ariel Benítez (G), 61′ Ángel Benítez (G), 62′ Orlando Gaona Lugo (N), 66′ Wilson Ibarrola (N), 72′ Facundo Bruera (N), 89′ Rubén Darío Ríos (N)

Expulsados: 91′ Luis Fariña (G), 93′ Néstor Camacho (G)