12 de Octubre: cambio de aire para Da Silva

El mundialista fue el vocero del grupo que reclamó los meses de atraso. Coincidentemente, a partir de allí ya no fue tenido en cuenta para el tramo final del Clausura, aunque el atleta aclaró que no está en la plenitud de sus medios físicos.

Lea más: Mínima esperanza del “12″

“Hablé con el profe Marecos (Héctor) y le dije que no estaba en condiciones. Mi cabeza está en otro lado y no le puedo dar una mano al 12 si no estoy en condiciones”, expresó el deportista al Cardinal Deportivo.

Luego de desvincularse de Libertad, Paulo llegó al “12″ en 2021. Esa temporada totalizó 41 partidos y anotó un gol. En el presente ciclo estuvo presente en 35 juegos.

El objetivo de Da Silva es retirarse en Atlántida, que compite en la Primera División B (tercera categoría) y en el que inició su carrera.