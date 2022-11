Cerro Porteño vs. Resistencia: victoria por la mínima para seguir en la pelea

El Ciclón iniciaba el partido con la necesidad de ganar para seguir con esperanzas de llegar al campeonato esperando los juegos del martes. Resistencia venía de una racha adversa en cuanto a derrotas y pelea por el ingreso a la Copa Sudamericana.

Fue una primera etapa en la que Cerro Porteño comenzó de buena forma, teniendo el balón y llegando con peligro hasta el arco de Rhuan dos Santos que estuvo muy bien durante casi todo el partido, atajando lo que iba al arco y descolgando los centros.

Después de los primeros minutos se apagó Cerro Porteño. Federico Carrizo y Claudio Aquino no estaban en una buena noche y les costaba generar fútbol para el Ciclón, todo era muy cansino, Cerro no desbordaba por derecha ni por izquierda y Resistencia tuvo un solo contragolpe en el que Aguada no pudo definir.

Francisco Arce incluyó tres cambios para el inicio de la segunda etapa. Se fueron Alan Rodríguez, Carrizo y Aquino para el ingreso de Gabriel Báez, Braian Samudio y Fernando Romero. Cerro comenzó a jugar de manera más vertical y así llegó con mucho peligro hasta el arco de los celestes.

Ese segundo tiempo fue otro Cerro Porteño, llegó con mucho peligro varias veces y más cuando Resistencia se quedó con diez jugadores por la expulsión de Oscar Brizuela por un codazo a Fernando Romero.

A partir de ahí el dominio de Cerro fue mayor, Enzo Giménez y Espínola enviaban los centros al área y Rhuan dos Santos se lucía con cada centro y cada jugada que llegaba en su área. Incluso, salvó en un gran remate de Juan Patiño en un tiro de esquina.

Braian Samudio intentaba con Báez por izquierda, Antonio Galeano ya estaba en el campo y en sus primeras intervenciones casi llega al gol el cuadro azulgrana. Fernando Romero también tuvo una ocasión en una jugada larga de Jean, el delantero remató por encima de Rhuan y el balón se fue al travesaño.

Hasta que llegó una jugada en la que Espínola ingresó al área, cayó y el árbitro cobró el penal muy protestado por la gente de Resistencia. Alberto Espínola se encargó de anotar y poner en ventaja a Cerro Porteño.

El Ciclón terminó ganando el partido para poder llegar a la última fecha con opciones de ser campeón. Resistencia perdió por sexta vez consecutiva y complica su participación en Copa Sudamericana.