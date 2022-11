Cardona, entre angustias y festejos en Olimpia

Las autoridades de Olimpia afrontan el transitar diario entre angustias y festejos. Los logros deportivos contrastan con las millonarias deudas. El presidente señaló que el responsable de la debacle financiera de la institución tiene nombre y apellido: Marco Trovato, quien en setiembre de 2020 fue suspendido de por vida por la FIFA por amaño de partidos.

El presidente Miguel Cardona señaló a ABC Cardinal que cuando se le pidió ayuda al extitular franjeado “no puso un solo dólar”, además de anunciar que un grupo de olimpistas había recurrido a la justicia por daño patrimonial durante la administración Trovato y que el caso está en la Fiscalía.

En medio de las vicisitudes, el dirigente significó el esfuerzo hecho para sobrellevar el déficit por parte de la comisión, la capacidad del cuerpo técnico comandado por Julio César Cáceres para potenciar el elenco pese a la imposibilidad de contratación de jugadores y el esmero de los atletas para conseguir los resultados que permitieron llegar a la nueva consagración.

“Nadie imagina lo que es estar al frente del un club tan poderoso como Olimpia. Es más difícil que manejar un país, porque tenés que dar resultados sí o sí”, mencionó.

Desde la asunción de la actual comisión, el Decano animó 65 juegos, de los cuales obtuvo 38 victorias, 12 empates y sufrió 15 derrotas. “Nunca prometo campeonatos. Hay gente que habló sin sentido, pero el que ríe último ríe mejor”, significó.

“Cuando tomé el club había nueve meses de deuda. Los jugadores ya iban a quitar una pancarta diciendo que ya no querían concentrar”, indicó.

En cuanto a Derlis González, que demostró un nivel superlativo y que expresó su deseo de ser transferido para que Olimpia pueda recuperar al menos parte de lo que abonó por su concurso, Cardona mencionó: “A Derlis lo aprecio mucho. Nosotros queremos ser competitivos también a nivel internacional. Les dije a todos que va ser muy difícil que les venda. Solo si es algo extraordinario lo vamos a estudiar”, aclaró.

Consultado sobre el mundialista Roque Santa Cruz, que dejó Para Uno para continuar su carrera en Libertad, generando el malestar de muchos fanáticos, Cardona dijo que luego de la Supercopa, ganada contra el tradicional rival Cerro Porteño, se fue y que su marcha era inevitable. “Pasó mucho en el club. Me dijeron que era el que juntaba la plata para los que ganaban menos”.

En relación a las demandas, Cardona anunció que llegaron a un acuerdo con Sebastián Rambert, Álvaro Gutiérrez y el asistente Mario Picún.

Trovato: “El campeón es Olimpia y punto”

“Acá no podemos personalizar. El campeón es Olimpia y punto. Me pongo a disposición para ver los números, los papeles”, declaró Marco Trovato a la 730 AM, después de que el presidente Miguel Ángel Cardona, lo haya responsabilizado de la profunda crisis económica en la que se encuentra el club.

“En mi presidencia se tomaron decisiones a favor del Olimpia y a los resultados me remito. No sé si Cardona tiene algo en mi contra, pero yo lo traje al fútbol, al club”, aseguró el directivo, suspendido por la FIFA.

“Por un lado dicen que falta plata y por el otro que blanqueamos plata”, indicó Trovato, quien el 24 de julio de 2014 asumió la presidencia franjeada, en la que estuvo hasta el 2020.

“No hay nada, lavado de dinero. Cada loco que sale a hablar”, puntualizó.

Festivo presente alterado por la lesión de Salcedo

El momento festivo de Olimpia se ve alterado por la lesión de consideración sufrida el sábado por Saúl Salcedo, durante el partido consagratorio contra Nacional, en Sajonia.

El defensor necesitará un tiempo de recuperación aproximado de seis meses por la rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, en la que ya tuvo un daño similar.

El atleta, que cumple su segundo ciclo en el Decano (el primero fue entre 2014 y 2017), luego de su experiencia en el Huracán argentino, disputó 47 partidos y marcó tres goles esta temporada con la casaca franjeada.

Saúl queda bajo cuidado médico, sumándose al también zaguero Luis Fernando “Topo” Cáceres, que el octubre tuvo una fractura de tibia y peroné militando en la Reserva. La lista de lesionados es mayor.

Cierre del ciclo con un amistoso en el interior

La dirigencia de Olimpia contempla la realización de un amistoso como cierre de temporada.

Encarnación, que tiene “la gallina de huevos de oro” y Ciudad del Este son las sedes probables del espectáculo para el encuentro entre los fanáticos y los ídolos franjeados. Hasta el momento no se maneja el rival, tampoco la fecha, aunque sería a fin del presente mes o a principios de diciembre.

Los componentes del plantel franjeado tienen tres días libres. Posteriormente volverán a las actividades de modo a que el tiempo de inactividad no sea tan prolongado. El descanso total se daría luego del juego de exhibición, que tiene un claro fin recaudador.

Itapúa tiene la ventaja por ser una plaza nueva. Alto Paraná tiene a su favor el hecho de contar con un estadio de mayor capacidad.