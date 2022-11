Albirroja: cuatro bajas para el último amistoso

La Albirroja cerrará el año con su undécimo partido. Los cuatro primeros fueron oficiales, por el selectivo para el Mundial de Qatar y los siguientes amistosos. En el más reciente, celebrado en la capital peruana, la Albirroja generó buenas sensaciones, principalmente en el primer tiempo.

Por cuestiones de documentación (visa), Julio Enciso Espínola y Blas Riveros no podrán estar contra los “cafeteros”. Las otras deserciones son Fabián Cornelio Balbuena, expulsado contra Perú y Miguel Ángel Almirón, quien no se encuentra en la plenitud de sus medios en el aspecto físico.

El estadio Lockhart, con capacidad para 18.000 espectadores, albergará el choque de preparación entre selecciones que quedaron al margen de la Copa del Mundo 2022 y que ya se enfocan en las próximas Eliminatorias para la competencia ecuménica del 2026.

* Repercusiones. El seleccionador albirrojo Guillermo Barros Schelotto destacó algunos aspectos del funcionamiento positivo, a pesar del revés sufrido en el estadio Monumental de Lima, ante unos 20.000 espectadores.

“Vi cosas muy buenas. Hubo una actitud que me gustó mucho. No nos gusta el resultado, pero en líneas generales me voy contento por lo que vi de mi equipo”, señaló el argentino, quien lleva seis cotejos al frente de la Albirroja, con el equilibrado balance de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Una de las apariciones positivas en la selección fue la de Juan Ángel Espínola, el golero surgido en Cerro Porteño de Presidente Franco y consolidado en Nacional, la Academia.

“Tenemos cosas para mejorar, pero en líneas generales se hizo un buen partido”, analizó el guardameta.

“En lo personal estoy muy contento por el debut en el arco de la selección. Estoy agradecido al cuerpo técnico por la confianza que me han brindado”, señaló el actual portero del Godoy Cruz de Argentina, el que en principio seguirá hasta el cumplimiento de su contrato, aunque existen importantes clubes interesados en su concurso.