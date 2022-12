Cerro Porteño: distintas maneras

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag indició que a Aquino le vendrá bien el cambio de aire. Si su rendimiento es bueno en el Taladro, generará un ingreso a la institución de unos US$ 600.000. Si retorna para el 2024, será bienvenido.

Un panorama totalmente distinto fue el presentado con el “Rayo” Mateus, quien no dejó una buena imagen y que literalmente fue echado. El máximo dirigente cerrista indicó que es inaceptable que luego de su larga inactividad por doping haya llegado en setiembre, a un mes y medio del cierre de la temporada, para compartir un comentario interno cuando ni siquiera había sido parte del plantel en el año.

“Iba a ser una argelería. Cómo una persona que no estuvo casi todo el año va a salir a hablar de lo que no vivió diciendo que no le querían pasar la pelota a Moreno Martins? No fue oportuno eso”, significó a ABC Cardinal.

Consultado del interés del tradicional rival en el zaguero Junior Barreto, por el que el Ciclón había firmado un contrato de prioridad con General Caballero de Juan León Mallorquín a mediados del ciclo, Zapag indicó que “de Olimpia no se puede esperar ética. Tenemos un acuerdo firmado”, dando a entender que abonarán el monto estimulado en el documento para contar con el defensor de 24 años que lleva una sola temporada de competencia a nivel profesional.

* En la mira. El portal Goal informó que un grupo empresarial ofreció a Vasco da Gama, recientemente ascendido a la Serie A del Brasileirão, los servicios de Alexis Duarte y Robert Morales, indicando los valores a ser abonados por el 80 por cientos de los registros, US$ 4.500.00 por el “Pulpito”, con 60.000 de sueldo y US$ 3.500.000 por la “Pantera”, con un salario inferior al del zaguero aregüeño.

* Un año más. Ayer se confirmó la renovación del contrato de Antonio Galeano por una temporada más.