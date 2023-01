Renovada ilusión en la Albirroja

Con relación a los partidos amistosos, Harrison aseguró que se manejan tres opciones. “Tenemos tres posibilidades de amistosos, se están evaluando y analizando porque hay algunas peticiones de parte del cuerpo técnico. Estamos analizando y lo estaríamos definiendo en los próximos días”.

Sobre la posibilidad de seguir sumando nacionalizados, el dirigente manifestó que todos aquellos que tienen raíces paraguayas tienen la chance de poder integrar la selección guaraní. “Todos los paraguayos o hijos de paraguayos que viven en el exterior, tienen las chances de poder ser nacionalizados, que por circunstancias de la vida tuvieron que nacer y criarse en otros países, pero tienen las mismas posibilidades de todos de todos los paraguayos de pertenecer a la selección nacional. El año pasado Aldo Bobadilla fue a Buenos Aires a hacer un seguimiento de aproximadamente veinte jugadores para las selecciones menores y se encontró que había 120 paraguayos jugando en grandes clubes de Argentina”.

Sobre la posibilidad de ser sede de la Copa mundial 2030, Harrison aseguró que “el 2030 es un desafío importante que se tiene desde la Conmebol y de todas las asociaciones que estamos al frente de esa organización, tanto Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. No hay reuniones pactadas, si teníamos que haber tenido una reunión en estos días entre las cuatros federaciones y la Conmebol, sin Infantino. Yo voy al Sudamericano Sub 20 y si esa reunión no se realiza antes del 18 yo ya no voy estar. Es importante seguir trabajando, porque desde el momento que está la candidatura, nosotros vamos a pelear a muerte”.