RPM critica el manejo desprolijo en Tacuary

El técnico declaró que los directivos tomaron la decisión a consecuencia de las dos derrotas registradas en el inicio del torneo Apertura. “Lo que me argumentaron es que se perdieron con dos rivales directos y que no le estábamos promocionando a los Sub 19, pero en ese caso se falta a la verdad porque yo le manifesté al gerente deportivo cual era la idea de como ir llevando eso”.

Sobre la idea a insertar a los juveniles dentro del equipo, RPM aclaró que dentro se su plan estaba dar cabida a los valores, pero no en los partidos ante rivales directos, sino en los duelos contra los grandes. “La idea era alistar a los Sub 19 en los partidos con los grandes, manifesté que me sentía tranquilo con esa situación por la llegada de Luis Mario Martínez, con él íbamos a tener mucha continuidad e íbamos a poder cumplir rápido”.

El profesional refirió también de que hay un apresuramiento por parte del gerenciamiento de Regis Marques, para promocionar a los futbolistas. “Hay un apresuramiento por hacerle jugar a los chicos, el plan era llevarlos de a poco y promocionar a los jugadores, porque ese es el interés del gerenciamiento, pero si ellos no ven de esa forma aceptamos y esperamos que cumplan con la parte que pactamos en el contrato (hasta diciembre)”.

Por último, lamentó no tener la oportunidad de revertir el mal inicio. “Sentimos porque nos juramentamos de que en algún momento lo teníamos que revertir. Como teníamos contrato hasta diciembre, esperábamos de que se respete eso y ser protagonistas del torneo, teníamos la fe y esperanza de dirigir en la Sudamericana”.

Paredes es el elegido

Horas después de que fuera destituido Robert Pereira, los directivos de Tacuary llegaron a un acuerdo con Carlos Humberto Paredes, quien será presentado mañana antes del mediodía como nuevo técnico de Tacuary.

Paredes tendrá dentro de su equipo de trabajo a Marcos Zárate, el asistente técnico, y Rodrigo Cáceres, como preparador físico.

Por otra parte, el club de barrio Jara aseguró el fichaje por un año del lateral uruguayo Nicolás Lugano (22 años), hijo del legendario defensor charrúa, Diego Lugano. Además la directiva del “Tacua” está en tratativas de poder sumar al también lateral Juan José Cáceres.