Nuevo embargo a ser levantado por Luqueño

El técnico señaló que muchos profesionales no se animan a demandar por temor a que los clubes no los vuelvan a contratar. Indicó que conforme pasa el tiempo las exigencias son mayores y que las instituciones no honran sus deudas.

La entidad auriazul pudo solucionar problemas mayores para reencauzar su rumbo, por lo que la comisión directiva haría un esfuerzo para cumplir con Schonhauser en el menor tiempo posible.

* Aprestos. El Sportivo jugará el sábado contra Guaraní, en Dos Bocas (18:00). La defensa será prácticamente nueva, debido a que Rodi Ferreira no puede actuar por cláusula, Pablo Aguilar está suspendido y Joel Jiménez está en bajo nivel.