En el arco y defensa las dudas en Cerro Porteño

Cerro Porteño, dirigido por el técnico argentino Facundo Sava, encara este duelo con la ventaja de haber ganado 1-0 en el choque disputado en Santiago, con el gol de cabeza de Juan Patiño cuando se acababa el partido.

Lea más: Cerro Porteño: Recuperación de Jean es prioridad

El entrenador azulgrana tendrá que definir en la práctica de hoy el armado del equipo, especialmente la zaga central y quien ocupara la zona bajo los tres palos.

En la portería se aguarda por la recuperación de Jean Fernandes, quien sufrió una lesión en la zona lumbar en el juego frente a Guaireña el pasado 17 de febrero. El tiempo de recuperación del arquero era de 7 a 10 días. De no llegar en óptimas condiciones, Miguel Martínez continuará en el arco.

En la defensa, el adiestrador argentino maneja dos opciones. Que Gabriel Báez vuelva a hacer dupla con Juan Patiño, manteniendo a Leonardo Rivas como lateral por izquierda o que Robert Piris Da Motta sea el central y Báez se ubique en su posición habitual por izquierda. Otra posibilidad, pero menos probable, es que Rodrigo Delvalle haga dupla central con Patiño.

En las demás posiciones no habrían variantes, por lo que el equipo más probable sería con Jean o Martínez; Alberto Espínola, Juan Patiño, Báez o Piris da Motta y Leonardo Rivas: Federico Carrizo, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Viera y Claudio Aquino; Diego Churín y Robert Morales.

Los encargados de impartir justicia entre Azulgranas y Torteros serán los colombianos Wilmar Roldán (árbitro), Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz (asistentes), Andrés Rojas (cuarto árbitro), Jhon Ospina (VAR) y David Rodríguez (AVAR).

Venta de entradas

Los precios de las entradas 30.000 guaraníes (Gradería Norte y Novena - 60.000 no socios), 40.000 (Platea - 80.000 no socios), 70.000 (Preferencias - 140.000 no socios), 100.000 Preferencia Vip - 200.000 no socios) y 110.000 Preferencia Benefactor - 220.000 no socios).

Los niños de todas las edades deberán adquirir sus entradas.