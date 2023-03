Preocupante presente de Olimpia

“El tiempo que me toque estar, trataré de ayudar para revertir esta racha”, expresó entre otras cosas el entrenador provisorio Carlos Aitor García, quien debutó el miércoles con un empate de 1-1 contra Nacional, en el Defensores del Chaco.

Lea más: Sedes de las finales continentales

En agosto de 2021, el Decano tuvo una racha para el olvido, con cinco derrotas en fila (Guaireña, Guaraní, Cerro Porteño, Luqueño y Sol de América). Si bien esa marca no se repite, porque el presente registra una sola caída y tres empates, la afición no oculta su preocupación no solo por la campaña en el certamen doméstico, sino por lo que vendrá en la Copa Libertadores, la competencia favorita de los franjeados, que genera una exigencia mayor.

Del escritorio a la cancha, el paso que dio el ibérico ante la emergencia presentada con el cuestionado cambio de timón. “El presidente (Miguel Cardona) me dijo que debo tomar el plantel. Me agarró de sorpresa; estaba enfocado en la dirección deportiva. Trabajaré en lo que sea necesario, voy a ayudar en la posición que me toque, estoy centrado en el equipo pero estoy seguro que se va a buscar técnico”, indicó Aitor, quien en principio estará hasta junio, siempre y cuando obtenga buenos resultados.

En 2020, bajo la administración de Miguel Brunotte, el directivo anunció como DT fijo a Enrique Landaida (hoy en la División Intermedia). Sin embargo, la “jugada” no resultó, ya que duró apenas cuatro juegos debido a la gran presión, producto del bajo nivel demostrado por el elenco.

“Un club como Olimpia debe estar buscando la persona adecuada”, significó el profesional español, quien justificó la línea defensiva de tres utilizada en el tramo final del clásico contra Cerro Porteño y que en cierta medida ayudó para la igualdad de 2-2 luego de la desventaja de dos goles.

* Lo que viene. El vigente campeón de nuestro fútbol enfrentará el domingo a General Caballero de Juan León Mallorquín en Ciudad del Este, a las 18:00. El traslado a la capital del décimo departamento está marcado para mañana.

* Duelo especial. Después de la expedición altoparanaense, Olimpia afrontará el clásico blanco y negro contra Libertad, previsto para el domingo 19, en el estadio Manuel Ferreira, a las 18:00. El “Guma” es el sólido líder del certamen, con cinco puntos de ventaja.