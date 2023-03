Cerro Porteño, del casero al copero

Tras el empate 3-3 anteanoche con Luqueño por el torneo local, Cerro Porteño se alista a enfrentar mañana a Fortaleza, a las 19:00 en la Olla, en el juego de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

La única duda en el equipo está en quién ingresa por Daniel Rivas, expulsado con roja directa en el partido anterior. Pedro Álvarez es la primera opción y la segunda es Enzo Giménez. En los demás puestos no habrían variantes. El cuadro azulgrana llega con ventaja de 1-0 tras ganar en Brasil con gol de Diego Churín. Una victoria o un empate pondrán al Ciclón en la fase de Grupos. Una derrota por igual marcador llevará la definición a la tanda de penales.

Impartirán justicia los venezolanos Jesús Valenzuela (árbitro), Jorge Urrego y Tulio Moreno (asistentes), José Argote (cuarto árbitro), Juan Soto (VAR) y el colombiano John Perdomo (AVAR).

*Precios de entradas: 20.000 guaraníes (Gradería Novena, 30.000 no socios), 30.000 (Gradería Norte, 40.000 no socios), 40.000 (Platea, 55.000 no socios), 60.000 (Preferencia Lateral, 80.000 no socios), 100.000 (Preferencia Vip, 130.000 no Socios), 110.000 (Preferencia Benefactor, 130.000 no socios).