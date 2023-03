Elías Sarquis ventila un caso de incentivo

El atacante de Sportivo Ameliano, Elías Sarquis reveló un incentivo supuestamente vinculado al triunfo sobre Nacional, en la penúltima ronda del Clausura 2022. El encarnaceno ventiló a la 970 AM que posterior a la victoria en el Arsenio Erico, recibieron un “premio” proveniente de un club que peleaba por el título con el Tricolor, que fue entregado a un futbolista que ya no está dentro del plantel. Este no habría cumplido con la distribución pactada.