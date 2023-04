Copa Sudamericana: Gran reacción aurinegra

Los cambios fueron claves en la remontada

Guaraní se topó con un arranque complicado. El equipo dirigido por Rodrigo López se vio superado en ese primer cuarto de hora. Le costó tomarle la mano al ritmo que impuso el Danubio, un equipo que mostró mucha dinámica y una envidiable conexión entre sus líneas en ambas facetas del juego. Jugando casi de memoria, mareó al medio y la defensa aurinegra, que si no lo pasó más mal en el arranque, fue porque el conjunto charrúa careció de efectividad en las ocasiones claras de gol que generó.

Cuando el rival bajó la intensidad, el Aborigen pudo empezar meterse en el partido gracias a las intervenciones individualidades por sobre la colectivas.

El sector izquierdo fue el más y mejor utilizado. Por ahí Romeo desequilibró y generó las mejores aproximaciones, pero costó encontrar mal parado a la zona defensiva uruguaya. Santander, el referente en ataque, siempre estuvo bien controlado por los centrales.

El juego se había hecho parejo. Guaraní se paró mejor en el medio sector y evitó que el juego del Danubio vuelva a ser fluido cuando intentaba pasar al ataque. Pero en un descuido, los centrales tuvieron que salir de su zona de confor para intentar cortar un avance y Guillermo May quedó solo frente a Muñoz para abrir el marcador.

Moreira y Barceló saltaron al campo y a partir de ese momento el partido tuvo un giro en el trámite. El volante le dio mayor dinámica al Aurinegro, mientras que el delantero estuvo para acompañar a Santander, generar juego e inclusive participar en los goles.

El conjunto charrúa perdió el control de la pelota, tuvo que atrasar sus líneas y apostar a las salidas rápidas para atacar. El local se hizo dueño del partido, volcó la cancha a terreno adversario y atacó de forma insistente, con mucha inteligencia y claridad, hasta que pudo dar vuelta el marcador. El Ropero cambió por gol la falta que le cometieron a Barceló dentro del área y luego, el uruguayo se encargó de poner de ganador al Aborigen con un gran golpe de cabeza.

La visita intentó apresurar y meter presión en ofensiva con los cambios, pero el cuadro aurinegro ya estaba firme en todas sus líneas.

El mérito fue no bajar los brazos

Para Federico Santander, autor del primer gol de Guaraní, lograron revertir el marcador y ganarlo porque nunca se dieron por vencidos. “El mérito está en que no bajamos los brazos. Por eso lo ganamos. En la primera parte entramos dormidos y lo sufrimos. En la segunda parte cambiamos el chip, el sistema de juego y comenzamos a encontrar los espacios”.

Tras la derrota en el debut, el Aurinegro estaba obligado a ganar para no complicarse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase. “Después del debut corregimos cosas, nos sirvió para aprender. Hoy no podíamos fallar y creo que hicimos un gran desgaste para conseguirlo. “En lo personal contento por llegar a los goles, quería jugar un poco más, pero me voy contento”, finalizó el Ropero Santander.