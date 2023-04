Unión Ybyraró de Capiatá avanza a la segunda fase de la Copa Paraguay

Desde el primer minuto, el elenco comandado por Juan Díaz Gill demostró superioridad dentro del trámite de juego y empezó a encaminar la goleada con el gol tempranero de Miguel Martínez.

Lea más: El “Aviador” vuela a la segunda fase de la Copa Paraguay

Pero ese tanto no fue suficiente, y con voracidad siguió en busca de más goles, sometiendo al rival, que no encontraba respuesta futbolística para intentar nivelar el juego.

El cuadro capiateño se medirá en la siguiente instancia al ganador del choque que sostendrán Juventud de Loma Pytã y Oriental, el 11 de Mayo, en La Arboleda.

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: Víctor Ruíz. Asistentes: Diego Silva y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Gabriela Arce.

Teniente Brozzon de Tobatí: Jorge Duarte; Pedro Ruiz (63′ Jorge Rojas), Fredy Ortiz, César Ferreira y Derli Díaz; Adán Vera (87′ Ramón González), Gary Vera (63′ Juan Gómez), Juan Alberto Ortiz y Juan Gabriel Ortiz; José Noguera y Carlos Riquelme (78′ Ceferino Acosta). D.T.: Alcides Limenza. Unión Club Ybyraró de Capiatá: Ronaldo Fernández; José Velázquez, José Candia, Yoni Torres y Daniel Fernández; Juan Oporto (73′ Fernando Ovelar), Rubén Almirón (78′ Diego Mereles), Eric Valiente (73′ Hugo Cantero) y Carlos Martínez; Roque Martínez (67′ Mario Ricardo) y Miguel Martínez (78′ Modesto Sánchez). D.T.: Juan Díaz Gill.

Goles: 9′ y 74′ Miguel Martínez, 33′ Roque Martínez, 64′ Daniel Fernández, de penal, 68′ Juan Oporto y 80′ Fernando Ovelar (UY). Amonestados: 62′ Duarte (TB); 18′ Roque Martínez (UY).

Mañana arranca Segunda Semana

La disputa de segunda semana del torneo de integración, se pone en marcha mañana con un partido correspondiente al triangular de UFI, a disputarse en Pedro Juan Caballero.

* Mañana, a las 14:30: en el estadio Río Parapití (Pedro Juan Caballero), Atlético Amambay de Capitán Bado vs. Sport Santa Cecilia de Belén.

* Martes, a las 14:30: en el estadio Río Parapití, Sport Santa Ceilia de Belén vs. Sport Remancito de Puerto Guaraní. 16:45: en el estadio Parque del Guairá, Guaraní de Minga Guazú vs. Universidad Católica de Repatriación. 19:00: Cerro Porteño de Mbocayaty vs. Sol de Mayo de Roque González.

* Miércoles, a las 18:30: en el estadio Villa Alegre, 14 de Mayo de Fulgencio Yegros vs. Sport San Pedro de San Pedro del Paraná.

* Jueves, a las 16:00: en el estadio La Arboleda, Presidente Hayes vs. River Plate. 18:30: Humaitá vs. General Díaz.

* Viernes, a las 14:30: en el estadio Río Parapití, Spor Remancito de Puerto Guaraní vs. Atlético Amambay de Capitán Bado.