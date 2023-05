Sarabia lamenta las ocasiones de gol desperdiciadas por Nacional

Nacional no pudo quebrar la “Resistencia” de su rival y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en el duelo donde hizo de local en el Defensores del Chaco y significó el cierre de la fecha 18 del Apertura.

Con relación al desarrollo del encuentro, Pedro Sarabia, entrenador de la Academia, apuntó: “En el primer tiempo pudimos tener más ocasiones de gol. Cedimos un poco más de terreno al rival para tratar de ocupar los espacios que quedaban, pero no se pudo hacer de la forma que planificamos”.

Seguido, el DT Albo apuntó: “En la segunda parte se jugó a otro ritmo. Hicimos algunas modificaciones para volcar el juego a nuestro favor, pero a pesar de todas las ocasiones que generamos, incluyendo un penal, no pudimos marcar”.

En el inicio de la complementaria el adiestrador tricolor realizó tres variantes buscando mejorar el funcionamiento del equipo. Ante la pregunta de si lo consiguió, fue tajante. “No. Cuando un entrenador hace tres cambios es porque tiene la intención que su equipo mejore, pero no fue así. Los tres cambios se dieron porque consideré que nos faltaba mayor intensidad para empujar a que el rival cometa errores con una presión alta. Los cambios nos permitieron por momentos que el rival no salga jugando, pero lastimosamente eso no pudimos aprovechar.

Para finalizar, Sarabia resaltó el hecho de ser el equipo que más propuso durante el desarrollo del encuentro. “Para nosotros, como cuerpo técnico, nos deja tranquilo cuando somos protagonistas de un partido difícil. Pero insisto, tenemos que seguir trabajando y mejorando para poder sacar mejor provecho de las ocasiones de gol que generamos”.