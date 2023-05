Formativas: cartelera de la décima tercera fecha

Olimpia recibirá a Nacional, Libertad a Resistencia y Cerro Porteño a Sportivo Trinidense.

El encuentro de la categoría Sub 17 entre Olimpia y Nacional será reprogramado, debido a que los franjeados están disputando el Torneo Canteras de América en el vecino país, Argentina.

Olimpia, que cayó en la semifinal ante Panamá 2-1, jugará en la tarde del viernes (14:00 horas) ante Gremio por el tercer puesto.

Cartelera:

Cerro Porteño – Sportivo Trinidense, sábado. En Parque Azulgrana (Ypané); Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (13:00). En Parque Guasu; Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (13:00).

Guaireña FC – Tacuary FBC, sábado. En Atlético Guarnaì (Villarrica); Sub 14 (08:00), Sub 15 (10:00) y Sub 16 (13:00). En Parque Guasu; Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (13:00).

General Caballero JLM – Sportivo Luqueño, sábado. En Parque Guasu; Sub 14 y Sub 17 (07:30), Sub 15 y Sub 18 (09:30), Sub 16 y Sub 19 (13:00).

Libertad – Resistencia SC, sábado. En Colegialito; Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (13:00). En Unión Ybyrarõ; Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (13:00).

Sportivo Ameliano – Guaraní, sábado. En Ameliano (Villeta); Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (13:00). En Parque Guasu; Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (13:00).

Olimpia – Nacional, sábado. En Complejo ODD (Villeta); Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (13:00). En Fortín de Tacumbú; Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30).

Próxima fecha:

Guaraní – Cerro Porteño

Resistencia SC – Sportivo Ameliano

Sportivo Luqueño – Libertad

Nacional – General Caballero JLM

Tacuary FBC – Olimpia

Sportivo Trinidense – Guaireña FC