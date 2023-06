Mejorado panorama en Olimpia

“Contento por lo que fue esta etapa mía, corta pero intensa, porque fueron muchos partidos. Han pasado muchas cosas. Cerrar así este periodo es muy positivo. Lo de la Copa empuja mucho y creo que producto de eso el equipo mantuvo un buen juego y cerramos bien el campeonato”, indicó el director técnico de Olimpia, Diego Aguirre.

“Se vio un equipo sólido que defendió y atacó bien. Estamos ilusionados en poder hacer una segunda parte de año buena”, aseguró. “Entramos en un ciclo positivo, que contagia y que hace que los jugadores puedan estar mejor. El tema de la Copa, de haber clasificado, de estar primero y de haber hecho un gran partido en casa levanta a todos y da confianza”, comentó Aguirre.

Sobre el reglamento de inclusión de juveniles hasta completar 800 minutos por torneo (sub 20 en Apertura, 18 en el Clausura), dijo: “Entiendo la intención, pero no la comparto, me parece que es algo forzado. No es una competencia donde los entrenadores tengamos la libertad de disponer del mejor plantel. En Qatar intentaron hacerlo durante años y no les dio resultado”.

El 2023 franjeado contempla 28 partidos (Supercopa/Apertura/Libertadores), con un balance de 11 victorias, nueve empates y ocho derrotas. Bajo el comando de Aguirre de dieron 20 juegos, con ocho triunfos, seis igualdades y seis caídas.

El plantel tiene cuatro días de licencia. El próximo partido está marcado para el martes 27 contra Melgar, en Para Uno (20:00).

Tras cumplirse su préstamo, Walter González se dispone a retornar al club.