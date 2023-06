Copa Paraguay: El “Rayadito” será el rival de Olimpia

El trámite de juego fue dominado en varios pasajes por el cuadro “Rayadito”, que careció de ideas para quebrar la última línea del elenco albinegro, que tuvo como figura destacada al guardameta colombiano Uriel Silva.

Lea más: Copa Paraguay: Los penales dan el boleto a Cristóbal Colón JAS

El tanto del “Santo” llegó a un minuto de que se cumpla el tiempo reglamentario y fue originado desde una pelota larga de David Mendoza que tuvo el control deficiente del zaguero Efrén Duré, quien no hizo otra cosa que acomodar el esférico para el derechazo de Luis Rivarola.

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo). Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Héctor Balbuena y Lorenzo Giménez. Cuarto árbitro: José Cuenca.

12 de Octubre SD: Uriel Silva; Nelson Riquelme, Fabrizio Arias, Marcos Juliadoza y Efrén Duré; Kevin Diarte (91′ Ángel Lezcano), Fabián Lugo, Wilson Medina y Fabio Corvalán; Fabricio Ferreira y Nelson Quintana (72′ Ángel Benítez). D.T.: Sergio Ocampos. San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio García, Édgar Aranda, David Mendoza y Walter Ortiz; Carlos Ripoll, Nery Balbuena, Marcos Duré (30′ Sandro Galeano) e Ismael Reyes; Iván Maciel (68′ Luis Gamarra) y Digno González (68′ Luis Rivarola). D.T.: Miguel Cristaldo.

Gol: 89′ Luis Rivarola (SL). Amonestados: 61′ Aranda (SL); 57′ Riquelme (12).

La Semana 7 prosigue hoy en el Este

La séptima semana de competencia del torneo de integración de la APF continúa hoy con un par de encuentros, que tendrán lugar en Ciudad del Este.

* Ciudad del Este (16:00). En el estadio Antonio Aranda, Silvio Pettirossi vs. Pastoreo. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Esteban Testta y Lucio García. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

* Ciudad del Este (18:30). En el estadio Antonio Aranda, Universidad Católica de Repatriación vs. 3 de Febrero CDE. Árbitra: Zulma Quiñónez. Asistentes: Nancy Fernández y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

* Mañana (13:30). En el estadio La Catedral, en San Estanislao, 14 de Mayo de Capiibary vs. 3 de Noviembre; 16:00: estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, River Plate vs. Sportivo Carapeguá; 18:30: Sportivo San Pedro del Paraná vs. Sol de América.

* Los clasificados: Rubio Ñu, Deportivo Santaní, 24 de Setiembre de Areguá, Deportivo Recoleta, San Lorenzo (Intermedia), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Valois Rivarola y Oriental (Primera C).