Garcete: “Lo de Olimpia, no tiene sentido”

“Para mí no tiene sentido porque es una jugada normal de juego donde el jugador llega tarde y lesiona al arquero de Olimpia. Pudo ser cualquiera, Rhuan también tuvo una jugada peligrosa con Bruera”, afirmó Garcete a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea además: Raúl Amarilla propuso que Da Silva ”quede parado” durante la recuperación de Olveira

Garcete señaló que no cree que el Tribunal acepte tal situación. “No creo que acepten en el Tribunal, si no cada vez que haya este tipo de cosas se suspenderá al que lesionó el tiempo que el otro esté afuera, no tiene sentido. Hay que ver la intencionalidad y no sabremos como va el jugador a la disputa del balón, se ve que Nelson da Silva llega tarde”.

Fue consultado el porqué cree que Olimpia pedirá esto. “Olimpia propondrá esto seguramente por la importancia que tiene su arquero, pero Da Silva está pasando un mal momento en lo sicológico”, finalizó.