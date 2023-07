Tigre vs. Libertad: El gumarelo gana y ya está en octavos

El gumarelo fue a Argentina con la misión de confirmar el triunfo que logró en Asunción y así llegar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras su paso por la Libertadores. Tigre tenía la necesidad de ganar para ir a los penales o clasificar de manera directa.

Desde el primer minuto Libertad le hizo saber a Tigre que no fue a defender su ventaja, todo lo contrario, lo atacó ya en el inicio en busca del gol y Lorenzo Melgarejo se perdió una jugada muy clara tras una jugada de Villalba, que era el más desequilibrante del gumarelo.

Tigre también mostró lo suyo cuando Mateo Retegui habilitó de gran forma a Blas Armoa, el paraguayo dejó atrás a su marcador y cuando remató tuvo que aparecer Martín Silva para desviar el balón al tiro de esquina.

Pero la ocasión más clara la tuvo Héctor Villalba que recibió un pase largo por la izquierda, le ganó a su marcador en la carrera y ya en el área remató y el balón se fue afuera por muy poco. A los 23 minutos ya no aguantó la defensa argentina. Fue en un tiro de esquina desde la izquierda de Villalba y el cabezazo de Alexander Barboza para anotar el primero para los paraguayos.

Ese gol no les vino bien a los argentinos, no se recuperaron nunca del tanto de Alexander Barboza y se quedaron si dinámica en el juego. Retegui y Armoa estaban lejos de los volantes y lo que intentaban eran remates de media distancia que Silva podía despejar sin problemas.

Libertad comenzó a tener ocasiones para ganar en el contragolpe, Villalba volvió a tener una clara y no marcó. En el último minuto de la primera etapa fue Oscar Cardozo el que no pudo anotar el segundo, su remate no fue muy fuerte y Marinelli pudo detener el balón.

El segundo tiempo tuvo a un Tigre mucho más adelantado, pero sin poder crear un verdadero peligro a Martín Silva. Los ataques terminaban en la zona de la defensa de Libertad que estaba bien parada y no tenía errores.

Los paraguayos apelaron a los contragolpes con hombres rápidos como Melgarejo y Antonio Bareiro que ya estaba en el campo de juego en reemplazo de Oscar Cardozo.

Las veces que Tigre pudo pasar la defensa de Libertad apareció Martín Silva para desviar los balones y seguir dándole a su equipo la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los argentinos no encontraron nunca la fórmula para complicar a Libertad que, hasta si se quiere, de manera tranquila pasa a los octavos y que se venga Fortaleza.