Copa Paraguay: Guaireña pasa con “3” goles

Se impuso el favoritismo gua’i

Guaireña inició plasmando el favoritismo dentro del trámite de juego, controlando la posesión del esférico, teniendo a Diego Godoy gestando las acciones de su equipo en la zona medular, buscando las asistencias en profundidad para la rotación ofensiva entre los extremos y atacantes.

Por su parte, el 3 de Noviembre que tiene en su esquema futbolistas con pasados en la máxima categoría, cifró sus esperanzas en los pases filtrados de Esteban Ramírez, en las incursiones ofensivas de Hugo Aquino y en lo determinante que podía ser Manuel Maciel de frente a la portería.

Muy temprano inauguró el marcador el dueño de casa, con un tanto en el que no se resaltó el mérito propio, sino en la falta de coordinación defensiva entre Rodolfo López y José Ríos que en el intento de alejar el peligro no hicieron otra cosa que dejar el esférico a merced de Édgar González, este no pecó de egoísta y le sirvió el tanto a Iván Cazal, quien tenía su bautismo de gol con la camiseta de Guaireña.

Luego del tanto de apertura, el elenco de Luciano Theiler levantó el pie del acelerador y dio cierto protagonismo al equipo del barrio San Pablo, que buscaba inquietar con Hugo Aquino el lateral en faceta ofensiva, quien además de su participación en ataque, también activó al portero Carlos Servín con sus ejecuciones de pelota parada.

El “Albiceleste” duplicó su ventaja cerca de la media hora de partido, un pase filtrado desde terreno propio de Diego Godoy encontró destapado a Enrique Borja, este desde ángulo cerrado detectó el acompañamiento de Iván Cazal y cedió el gol al extremo, quien con la portería a su merced convertía el segundo de su cuenta personal.

Cuando se iba el partido, el representante de la máxima categoría llegó al tercero, mediante el golazo de Alex Franco, quien recibió con espacios, recostado por izquierda, ingresó en diagonal y sacó el derechazo que se coló en el ángulo más lejano de Federico Soto.