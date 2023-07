Aldama, el juego ante el Ciclón y la llegada de más refuerzos

“Como aficionado al fútbol puedo decir que jugamos ante la mejor versión de Cerro Porteño en el año, no supimos contrarrestar el momento de Cerro en el partido, para mí, fue impecable lo de Cerro, el merito está por ahí”, aseguró Aldama a la 730 AM, ABC Cardinal.

Señaló que no hay nada oficial sobre Fernando Romero. “No tenemos nada oficial con relación a Fernando Romero. Nuestro técnico lo conoce bien, es un gran jugador, pero no hay nada avanzado en este momento, pero vamos a conversar y ver que se puede. Estamos viendo con el gerente deportivo”.

Le gustaría tener a Romero, pero también está la posibilidad de traerlo a Junior Marabel. “Si hay voluntad y capacidad para absorver otro refuerzo se puede dar, nos gustaría tenerlo. Lo de Marabel estamos vieno, no es fácil y haremos el esfuerzo para poder repatriarlo. Entre hoy y mañana ya vamos a definir”.

Aguarda que Olimpia cumpla con ellos por el tema Junior Barreto. “Economicamente tenemos un saldo con el Olimpia y creemos que el club va a cumplir con la deuda. Con Teodoro Arce llegamos a arreglar y firmó el contrato hasta el 2025″, finalizó.