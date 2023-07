Recalde: “Estamos muy enfocados en el Clausura”

“La verdad que estoy contento con el inicio que tenemos, porque así como saben hubo una renovación grande en el plantel, es un equipo que está creciendo y que va a ir partido a partido siendo más sólido, contento con el rendimiento de los que vinieron al plantel”, dijo el técnico a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado en cuanto influye la eliminación de la Copa Paraguay. “Lo de la Copa Paraguay no afecta en nada, esta siesta almorzamos con los dirigentes y el plantel, estamos muy enfocados en el Clausura, no despreciamos la Copa Paraguay, pero la importancia está en el Clausura. Ya me pasó clasificarme a la Copa Sudamericana y no poder jugarla porque descendimos”, recordó. Eso le paso jugando en el Deportivo Capiatá años atrás.

Habló de la pelea por el descenso. “Si, será difícil la pelea por la permanencia, todos los equipos se han reforzado, la vara del campeonato subió, no hay partidos fáciles y estamos preparando una semana dura de vuelta, hay que ir partido a partido”.

Sobre el partido ante Cerro Porteño, dijo. “Va a ser un gran partido, Cerro tiene un plantel muy interesante con jugadores de jerarquía, nuestro fixture es desafiante porque después de Cerro nos vamos a Luque y luego jugamos con Libertad. Tenemos que estar a la altura porque todos los partidos son finales para Resistencia”.

“Es un lindo partido, meses atrás estuve en Cerro y conozco bien lo que implica vestir esa casaca, dirigir esa institución porque en formativas también se siente que Cerro tiene que ganar siempre, nuestro equipo está bien y esperemos hacer un gran partido”.

Afirmó que apuesta mucho a la velocidad en su equipo. “El fútbol ha evolucionado, es dinámico, se apuesta a la velocidad, algunos presionan arriba, otros te esperan en bloque, nosotros queremos buenos laterales, volantes que se desprendan rápido del balón, es lo que buscamos”, finalizó.