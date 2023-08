Libertad vs. General Caballero JLM: El gumarelo pierde sus dos primeros puntos en el Clausura

El líder del campeonato empezaba el partido queriendo seguir con la racha de triunfos en el torneo local después de la decepción en el juego de ida de la Sudamericana ante Fortaleza. General Caballero llegaba con su necesidad de sumar puntos.

Los primeros minutos fueron los famosos “de estudio” por parte de ambos equipos y fue General Caballero el primero en llegar al área rival. Jorge Sanguina no pudo alcanzar el balón enviado por Mareco. Libertad contestó con todo, fue una gran jugada de Enso González que puso el balón al medio sin que los delanteros puedan alcanzar.

Más tarde el que estuvo cerca del gol fue de nuevo Libertad con Roque Santa Cruz que dejó atrás a Escobar y dio el pase a Enso González que remató y Navarro desvío al córner.

Luego de esa jugada hubo unos minutos en los que mermó un poco la presión de Libertad y General aprovechó para llegar con varias jugadas de pelota parada que no pudieron aprovechar.

Libertad tuvo antes de los 30 minutos un tiro libre que Iván Ramírez estrelló en el palo y Marcelo Fernández no pudo alcanzar para anotar. Lo hizo, pero muy tarde y el balón se fue afuera.

Allí predominó de nuevo el local y fue Fernández el que tuvo una jugada clara de gol cuando dejó atrás a dos jugadores de General y colocó el balón ante la salida de Escobar. El balón se fue por muy poco afuera.

En el inicio del segundo tiempo el que cambió fue Troadio Duarte que puso a Teodoro Arce por Marcos Machuca. Arce fue el que creó la primera jugada de riesgo para General en un contragolpe en el que estuvo atento Cardozo para desviar la pelota al tiro de esquina cuando se venían dos jugadores como opciones de pase.

Libertad no comenzó bien el segundo tiempo, le costó muchísimo llegar hasta el arco de Rubén Escobar. Enso González ya no era el mismo de la primera etapa al igual que Lezcano y las pelotas no le llegaban limpias a Santa Cruz.

Daniel Garnero recurrió a la banca de suplentes para poner a los teóricos titulares como Barboza, Melgarejo y Sanabria. El gumarelo tuvo una gran posibilidad en un centro de Barboza y Navarro que sacó el balón sobre la línea tras el cabezazo de Fernández.

Los cambios de Garnero no mejoraron mucho el juego del gumarelo, ya estaban Oscar Cardozo y Bautista Merlini en el campo de juego, uno de los más peligrosos era Lorenzo Melgarejo por las bandas, pero el gol no llegaba.

El árbitro dio siete minutos de descuento y en el primero de ellos se vino el gol de Diego Martínez, pero el juez de línea señaló que estaba en posición adelantada y fue corroborada por el VAR.

El partido se fue con el empate sin goles y Libertad deja escapar dos puntos. El gumarelo suma 13 puntos y Cerro Porteño se puede acercar si derrota, el sábado, a Sportivo Trinidense.