¡Buen día albirrojo! en Ypané

La charla del técnico Guillermo Barros Schelotto y el director deportivo, Justo Villar, abrieron el día albirrojo en Albiróga, y si bien aún no se divulgó la nómina de los convocados de clubes caseros, se puso en la mesa de todo un poco con el DT.

“Está haciendo un campeonato muy bueno, es seguido permanentemente por la selección. En este caso me incliné por otros jugadores, que también están en el mismo nivel y tienen las mismas características. Va a seguir siendo seguido y en el próximo combo dentro de 20 días podría estar”, fue la respuesta de Barros Schelotto a una de las incógnitas recurrentes de los últimos días: la ausencia de Adam Bareiro, quien lleva 11 goles en los últimos 14 partidos con San Lorenzo de Almagro.

Lea más: Albirroja: “Darles los consejos para que ellos se sientan como en su equipo”

Otro asunto de interés es no tener a Julio Enciso, lesionado. “Lamentamos que no lo vamos a tener a él, más allá del sistema táctico. El problema es no tener a un jugador como Enciso. También tenemos otros jugadores para probar y creemos que lo podemos reemplazar. Creo que tenemos reemplazante”, aseveró al respecto.

El entrenador de Perú, el primer rival de Paraguay, Juan Reynoso, cuestionó la decisión de jugar en Ciudad del Este. A eso, Guillermo respondió que “que venga tranquilo, los vamos a recibir como nadie espera recibir a la gente de Perú”, aunque la pregunta fue a Justo Villar.

La selección paraguaya debutará el próximo jueves 7 de setiembre frente a Perú en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, a las 18:30. Mañana se tendrá la nómina completa de los convocados, los caseros que unirán a los 21 de afuera ya citados.