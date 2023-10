Guaraní: Román, listo por si le toca ser el titular

Guaraní viene preparándose para enfrentar pasado mañana a Tacuary en Dos Bocas, a las 20:30, juego en el que difícilmente llegue el defensor colombiano José Moya a raíz de una molestia muscular y la principal opción en ocupar su lugar es Fernando Román.

“Siempre vengo trabajando bien, preparándome de la mejor forma para responder a las exigencias cuando me toca entrar a jugar. Si en esta ocasión me toca arrancar de titular, estoy preparado para hacerlo de la mejor forma”, manifestó el central de 22 años.

En lo que va de campeonato, Román disputó 8 juegos, tres de estos completando los 90 minutos. El jugador aurinegro tiene la facilidad de jugar tanto por derecha como por izquierda en la zaga. “Yo había debutado por izquierda y en inferiores me tocó jugar en esa posición, entonces no tengo inconvenientes para jugar en ambas posiciones de la zaga”.

Con respecto al duelo frente al Buque, el jugador aborigen indicó que no es un rival al que se debe descuidar. “Sabemos que va a ser un partido difícil, pero estamos trabajando bien para tratar de hacer un buen partido y quedarnos con la victoria. Si bien ellos no pasan por un buen momento, no podemos confiarnos. Debemos jugar concentrados”.