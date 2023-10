Rojas: “El grupo está bien, fuerte y con mucha esperanza”

“Muy bien, aquí siempre uno está contento y de buena forma, no quiero ser reiterativo, pero siempre es un sueño y valoro estar acá. Se renuevan las esperanzas después de dos partidos donde no nos fue bien, pero el primero lo hicimos de buena forma”, fue lo primero que señaló en conferencia de prensa.

El grupo está bien comenzando la era Daniel Garnero. “Hoy nos toca empezar con un nuevo entrenador, pero gracias a Dios el grupo está bien, fuerte y con mucha esperanza. Vamos a ir paso a paso. Nosotros no tenemos el mando, acatamos órdenes, son decisiones de arriba que hay que acatar”.

“Es un conjunto de ideas que tenemos que unificar por el objetivo principal que es ganar. Iremos avanzando porque no tenemos mucho tiempo. Tuvimos una charla para conocernos, hicimos un poco de táctico y mañana veremos algunos videos, tenemos que ser certeros”, añadió Rojas.

Se viene el partido ante la campeona Argentina. “Vamos a jugar ante el campeón mundial, es un partido de fútbol, los dos son importantes y vamos a prepararnos para llegar al objetivo. En lo físico, estoy muy bien”.

Garnero aún no le preguntó dónde se siente cómodo. “Me tocó jugar de interior, no me preguntó dónde me siento más cómodo, pero fue más un entrenamiento técnico para entender las líneas y el funcionamiento del equipo”, finalizó.