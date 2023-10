Humberto Ovelar valora el punto pensando en la permanencia

“Importante es sumar y más ante un rival grande como lo es Guaraní. La cancha no daba para hacer un buen partido, pero conseguimos un punto que es bastante importante para nosotros que estamos peleando en un campeonato aparte. Creo que este juego fue mucho más de entrega y sacrificio”, explicó Humberto Ovelar, entrenador de Guaireña, luego del empate sin goles ante Guaraní.

A los 62 minutos de juego, el defensor Ever Cáceres vio la roja por doble amonestación. A partir de ese momento, la visita tuvo que replegarse más. “Al ser expulsado nuestro jugador quedamos en desventaja, pero no solo numérica, sino en el desarrollo del juego mismo. Creo que en el primer tiempo tuvimos nuestras mejores chances, pero no pudimos convertir”.

Refiriéndose al juego, el DT albiceleste apuntó: “Nosotros sabíamos que la pelota no tenía que llegar a Camacho, porque es el jugador diferente que tienen. Al principio recibió varias pelotas pero lo pudimos corregir. Creo que en el segundo nos acomodamos mejor y no sufrimos atrás”.

“Hace tres partidos que no perdemos y eso es muy importante para nosotros. Ahora vamos a tener un compromiso complicado en casa y la intención es sumar de a tres”, finalizó Ovelar.