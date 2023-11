Independiente y la deuda de Olimpia por Mateo Gamarra

“Escuché que lo quieren a Mateo en Brasil. Tenemos un saldo cercano a los cien mil dólares, equivalente a seis cuotas más los intereses, tenemos cuatro cuotas vencidas”, señaló Gamarra a la 730 AM, ABC Cardinal.

“La última vez cobramos tres cuotas, ahora están caídas cuatro cuotas de nuevo. Estamos hablando con el Dr. Jiménez y ojalá no lleguemos a la demanda. Ojalá nos paguen juntos para que nosotros también podamos usar en Independiente”, añadió el directivo del club de Campo Grande, que juega el torneo de la división Intermedia.

Afirmó que no pudieron decir no a la venta de Gamarra a Olimpia en su momento. “No podes decir no a una transferencia, más cuando el jugador estaba ilusionado de ir a Olimpia. Le traemos de vuelta y ya desaparece porque se cae moralmente y es difícil levantarle, se quedan frustrados. Estamos felices porque él está bien y le sirve estar en Olimpia”.

Habló de la carrera de Mateo Gamarra. “Él estuvo tres años en Independiente CG, vino de un club de Concepción, ellos ya nos reclamaron la formación cuando se fue a Olimpia y les dije que eso no les corresponde; cuando salga al exterior, sí. Durante la pandemia le prestamos a 12 de Octubre de Itauguá”.

Fue consultado si lo vendería a Mateo Gamarra por tres millones de dólares. “Yo lo vendería por tres millones de dólares, me parece un dinero razonable”, concluyó.