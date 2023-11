Rieder: “Indescriptible estar en la Libertadores”

“Nuestro objetivo número uno era la permanencia, que Trinidense se consolide en primera división, se nos presentó la oportunidad de ir a una copa, entramos a ganar, vamos a ir por todo con nuestras herramientas. Es un sueño indescriptible el estar en la Libertadores, ya trabajamos para ver cómo encarar ese torneo”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

Señaló que hace tres años confiaron el plantel a José Arrúa y que él mismo técnico también confío en ellos y ahora se están viendo los resultados. “En el fútbol hay presión, supimos capear en conjunto y no tiramos la toalla en los momentos candentes”, dijo.

Mencionó que no es conveniente dejarse llevar. “Vamos a hacer lo que podemos hacer, más de eso no. Vamos a ir con el mayor riesgo calculado y hacer lo que podemos. No es conveniente dejarse llevar, dificilmente nos vayaos de mambo, haremos de acuerdo a nuestras posibilidades”.

“Tenemos el gran desafío de sentarnos a la mesa y calcular nuestro presupuesto, vamos a buscar el equilibrio y asegurarnos que podamos ser competitivos para el año que viene y vamos a tratar de invertir en el equipo, acercarnos lo más posible a lo que queremos, trataremos de equivocarnos lo menos posible. Todo tiene que mejorar”, finalizó.