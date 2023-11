Santa Cruz: “No tengo decidido retirarme, pero será en Libertad”

“No tengo todavía decidido, estamos encarando ahora lo que queda del torneo y la final de la Copa Paraguay. Estamos pensando en ganar el siguiente partido, siempre motiva el hecho de sentirse bien y levantarse con ganas de entrenar, voy a tomar una decisión después de los últimos partidos”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado si no piensa terminar su carrera en Olimpia. “Si decido continuar jugando será en Libertad o cierro mi carrera. Ese momento (de Olimpia) ya superamos, las cosas se dieron como se dieron y estoy muy a gusto con el plantel, con el club y para la familia ya es un paso cerrado, tampoco pasa nada, no es un condicionante terminar jugando ahí”.

Internamente hablan en el plantel de Libertad de terminar la mejor manera posible el año. “Internamente hablamos de terminar de la mejor manera, la idea es jugar con lo mejor que tenemos en los próximos partidos. No sé si jugaremos domingo, capaz que podamos jugar viernes o sábado para afrontar la final”.

“Con mis años no es fácil llegar a una final, estando ahí ya nos fijamos como un objetivo y queremos ganar porque es una copa importante para el club y los jugadores”, añadió.

Además, fue consultado si cree que Olimpia tendrá que hacerles el pasillo de campeones cuando se enfrenten. “Eso no sé, nosotros no podemos saber que van a hacer ellos, no es su obligación realmente. Creo que es un reconocimiento y una actitud de consideración a nuestro trabajo, todos empezamos buscando ser campeones, pero no es una obligación.

Por último, habló de su relación con los olimpistas. “La relación con los olimpistas es buena en la calle, algunos te piden que vuelvas, otro te pregunta porque te fuiste, pero dentro de todo siempre con respeto”, finalizó.