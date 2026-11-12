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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 21:04

Estos son los recientes 18 vehículos de lujo incautados en el caso Ueno Bank

Mujer de cabello rubio y vestido elegante sostiene una puerta de un coche negro, mientras un hombre se acomoda en el interior.
Dos vehículos de lujo son trasladados al estacionamiento de la Fiscalía tras ser incautados en la investigación a Ueno Bank.

La Policía Nacional y la Fiscalía confirmaron el ingreso de una lujosa flota incautada en el marco de la investigación penal contra los directivos de Ueno Bank desde el lunes hasta hoy. Los rodados fueron trasladados al estacionamiento de la Fiscalía General del Estado y pasarán a custodia de la Senabico.

Por ABC Color
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Un reporte oficial elaborado por la Jefatura de Seguridad del Ministerio Público confirmó que, en el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank y el Grupo Vázquez, un total de 18 vehículos de alta gama fueron incautados e ingresados al estacionamiento de la Fiscalía General del Estado entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre.

Lea más: Caso Ueno: Ricardo Estigarribia propone rematar bienes incautados y condonar impuestos a ahorristas

El informe, elevado por el Comisario Principal César Benítez Agüero al Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, detalla que los procedimientos estuvieron a cargo de la fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.

Una flota desde Rolls-Royce y Lamborghini

Entre los bienes incautados resalta una importante colección de automóviles de super lujo y vehículos utilitarios, varios de ellos sin chapa al momento de la intervención.

Mujer en traje claro conversa por teléfono junto a dos vehículos Rolls-Royce en un entorno urbano con personas de fondo.
La Fiscalía trasladó dos vehículos Rolls-Royce al estacionamiento tras la incautación en la investigación contra Ueno Bank.

El listado oficial comprende:

  1. Toyota Fortuner, de color blanco.
  2. Automóvil Hyundai, modelo HB20, de color negro, año 2023.
  3. Automóvil Nissan, de color negro.
  4. Camioneta Toyota Land Cruiser, de color negro.
  5. Camioneta Isuzu, de color blanco.
  6. Camioneta Isuzu, de color blanco.
  7. Automóvil marca Rolls-Royce, de color negro.
  8. Automóvil marca Rolls-Royce, de color negro.
  9. Automóvil Lamborghini, de color negro (sin chapa).
  10. Carrito de golf, de color azul (sin chapa).
  11. Camión tipo tractocamión, de la marca Mercedes-Benz, de color negro.
  12. Camioneta marca Toyota, de color negro.
  13. Automóvil Polaris UTV (RZR), de color negro (sin chapa).
  14. Automóvil Rolls-Royce, de color negro, con capot color plata y parte superior tipo cuerina color negro.
  15. Automóvil Rolls-Royce, modelo Corniche II, de color negro, con parte superior tipo cuerina color marrón.
  16. Automóvil marca Rolls-Royce, de color negro.
  17. Automóvil marca Rolls-Royce, de color negro.
  18. Automóvil marca Rolls-Royce, modelo Silver Spur II, de color negro, con parte superior tipo cuerina color blanco

Lea más: Piden la quiebra directa del Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank

Administración a cargo de la Senabico

Todos los vehículos incautados quedarán a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), organismo encargado de su custodia, mantenimiento y resguardo legal mientras prosigue el proceso judicial.

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