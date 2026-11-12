Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank

El Ministerio Público dispuso una serie de movidas internas dentro de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en medio del mega investigación que realizan tras la resolución de Ueno Bank.

A través de resoluciones firmadas por el Fiscal General del Estado resolvió reforzar la estructura de trabajo de las dos causas principales vinculadas a la resolución de Ueno Bank, a pedidos realizados por la fiscala adjunta Nancy Salomón.

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Por un lado, en la causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, se dispuso la incorporación de la agente fiscal Marlene González (Unidad N° 10). La investigadora se sumará al nutrido equipo integrado por Elena Fiore, Silvia González Vester, Christian Benítez, María Verónica Valdez, Laura Giacummo y la fiscala de Delitos Informáticos Ruth Karina Benítez.

Blindaje en la causa madre contra la cúpula bancaria

Por otra parte, la Fiscalía General también ordenó ampliar la dotación investigativa en el expediente N° 89/2026, caratulado “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”, donde se indaga el manejo administrativo y contable de los exdirectivos de Ueno Bank hoy recluidos.

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En esta carpeta fiscal fue designada la agente Belinda Bobadilla Biscouto, titular de la Unidad N° 4, quien trabajará codo a codo con Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero y Luis Piñánez.

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Grisetti llega a Delitos Económicos y Lavado de Dinero

Se confirmó además la llegada de Giovanni Michelle Grisetti Valiente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos a partir del próximo 16 de noviembre. Grisetti también deberá ejercer de forma interina la Unidad de Lavado de Dinero N° 7, en reemplazo de Néstor Fabián Coronel Gamarra. Se da además del engrosamiento de los equipos fiscales que llevan adelante los expedientes contra el expresidente Santiago Peña y la cúpula directiva del Grupo Vázquez.

El nombre Grisetti quedó fuertemente cuestionado tras haber firmado, junto al fiscal Aldo Cantero, la polémica acta de imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez, sus exministros y el diputado Mauricio Espínola en una causa señalada por sectores políticos y jurídicos como un montaje de persecución política.

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Asimismo, la reestructuración administrativa dispuso que Francisco Emmanuel Santacruz Álvarez pase a cubrir la Unidad Penal N° 2 de la Sede I de Asunción, vacante tras el traslado de Grisetti.

Con estos cambios, el Ministerio Público intenta dar una señal de capacidad operativa ante el cúmulo de denuncias y pruebas que crecen día a día.