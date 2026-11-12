- 09:00 h: reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en el Palacio de Gobierno.
- 10:00 h: reunión con Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores, en el Palacio de Gobierno.
- 12:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.
- 14:00 h: llamada con Sergio Diaz-Granados, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el Palacio de Gobierno.
- 15:00 h: llamada con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Palacio de Gobierno.
12 de noviembre de 2026 - 21:35
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este viernes una agenda oficial que incluye reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo durante la mañana y llamadas con autoridades de organismos financieros internacionales durante la tarde, todas en el Palacio de Gobierno.
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