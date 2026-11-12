Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre

09:00 h: reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en el Palacio de Gobierno.

10:00 h: reunión con Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores, en el Palacio de Gobierno.

12:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.

14:00 h: llamada con Sergio Diaz-Granados, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el Palacio de Gobierno.