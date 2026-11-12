ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
12 de noviembre de 2026 - 21:35

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre

El presidente de la República, Pedro Alliana
El presidente de la República, Pedro AllianaJuan Pablo Pino

El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este viernes una agenda oficial que incluye reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo durante la mañana y llamadas con autoridades de organismos financieros internacionales durante la tarde, todas en el Palacio de Gobierno.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
  • 09:00 h: reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en el Palacio de Gobierno.
  • 10:00 h: reunión con Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores, en el Palacio de Gobierno.
  • 12:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.
  • 14:00 h: llamada con Sergio Diaz-Granados, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el Palacio de Gobierno.
  • 15:00 h: llamada con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Palacio de Gobierno.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: hallan documentos bancarios en Mburuvicha Róga
Ver más

Te puede interesar