Cerro Porteño 4-Guaraní 0: Despedida con baile y goleada

Un triunfo a gusto, placer y contundencia

Cerro Porteño gustó, ganó, goleó y humilló. Todo al ritmo de unos pocos, Federico Carrizo, Santiago Arzamendia y sin dudas del goleador, Fabrizio Peralta. La diferencia en el resultado fue el espejo del partido. Si Guaraní incomodó fue solo en el primer tiempo, con un par de jugadas en el 0-0, pero desde el primero del local, todo cambió.

Arzamendia rompió no solo el cero sino que también el molde. Después de mucha posesión, recibió un pase de Carrizo y de larga distancia remató para convertir. El balón tomo altura y de repente, en el aire y en pleno camino, un efecto modificó la dirección y descolocó a Rodrigo Muñoz. El visitante sintió el golpe y no pudo reaccionar ni contener. Carrizo y Arzamendia, a gusto y a placer como la victoria. En el segundo, el lateral llegó hasta línea de fondo para asistir a Cecilio, pero fue Peralta, llegando desde atrás, apareció para empujar y aumentar la brecha. El tercero, una jugada similar, pero con un centro que Peralta logró cabecear para anotar. Todo en caso sesenta segundos. Rápido, letal y fulminante.

La posición de Peralta fue importante y productiva. La inclusión de Piris da Motta por Bobadilla adelantó al joven canterano, que jugó casi de mediapunta, participando de la elaboración, conducción y definición.

En el segundo tiempo, el Aborigen insinuó con los cambios, pero nunca estuvo cerca de descontar. Y en medio, recibió el cuarto. Pelota parada, centro de Cecilio y cabezazo de Morel, quien no festejó en la ley del ex. El Azulgrana tuvo para más, pero ya no.

Víctor Bernay continúa en el Ciclón

Luego de la goleada de anoche, los futbolistas de Cerro Porteño recibieron la noticia de la continuidad de Víctor Bernay como entrenador de plantel principal, el técnico firmará contrato el lunes, apuntando a la temporada 2024.

Con miras al siguiente año, el secretario deportivo Fernando Jubero tuvo una despliegue viendo en Argentina varios partidos y posibles sitios de entrenamientos en la parte final de la pretemporada. Asimismo se pondrán en la mesa los nombres de posibles fichajes apuntando al torneo local y arrancar la fase de grupos de Copa Libertadores, uno de los méritos apuntados a Bernay.

Los números de Bernay en el Clausura son 13 partidos (8 triunfos, 5 empates) y en el global (tres ciclos), van 23 juegos (14 triunfos, 5 empates y 4 derrotas).