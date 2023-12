Guaraní: Bovaglio pretende un equipo protagonista

“Las expectativas son las mejores, la ilusión esta sustentada en las ganas que vemos en los muchachos. Esto es el comienzo, la idea es tratar de crear un equipo que dentro de la cancha pueda mostrar nuestra idea, nuestra propuesta y que sea protagonista del próximo torneo”, fueron las primeras palabras de Lucas Bovaglio, entrenador de Guaraní.

Lea más: Guaraní inició los trabajos con la asunción de Lucas Bovaglio

Consultado sobre qué estilo de equipo debe esperar el hincha aurinegro, el técnico argentino explicó: “Me gustan los equipos protagonistas, que tratan de jugar mucho tiempo en campo rival, que toman riesgos y que si pueden progresar a través del juego asociado muchísimo mejor. A veces, cuando no podes hacerlo y debes saltear líneas, entender que es una forma de jugar, pero me gusta que el equipo tenga la pelota y posesión. Pero siempre me gusta tener un plan B o C para sacar adelante los partidos”.

Con respecto a su conocimiento del fútbol paraguayo, Bovaglio expresó que es uno muy competitivo, en el que los equipos presentan diferentes estilos de juego. “Es un fútbol muy competitivo, en el que siempre surgen buenos talentos y se pueden ver muchos equipos con varias ideas de juego. Equipos con propuestas muy ofensivas, otros que a lo mejor toman otros recaudos, pero un fútbol competitivo no solo en el torneo local, sino también en la Copa Paraguay”.

“Estamos viendo algunas alternativas, pero tampoco vamos a traer muchos jugadores, porque creemos que hay una buena base y queremos darles oportunidades a los chicos. Si se dan las salidas de Barceló y Santander, necesitaremos buscar jugadores para reemplazarlos”, concluyó el adiestrador del conjunto de Dos Bocas.