Arquero paraguayo a San Lorenzo

“Hace unos meses atrás que venimos hablando del tema y por suerte se pudo dar, estoy viajando a la Argentina para ver los últimos detalles y firmar por el San Lorenzo de Almagro”, señaló el arquero a la 730 AM, ABC Cardinal.

El Ciclón de Boedo se encuentra inhibido para fichar según los informes provenientes de Buenos Aires. “No estaba enterado de la inhibición de San Lorenzo. Se demoró un poco, me habían comentado para que me mentalice que iba a jugar en el fútbol argentino y en estos días se solucionó”.

Contó que Mario Jara lo ayudó bastante, comentó algunos detalles más. “Mario Jara era mi técnico y gracias a él estoy donde estoy. No sé qué hará el en San Lorenzo. Ya no pertenezco a Sportivo San Lorenzo, quedé libre y me voy como agente libre a Argentina. Mariano Zelaya, argentino, es mi representante. Tengo que hablar con ellos para arreglar el contrato”.

Fue delantero en sus inicios en el fútbol. “Yo comencé siendo delantero en la escuela de fútbol, un día me preguntaron si quería ir al arco, entré, me gustó y me quedé en ese puesto. Me ayudó ser delantero para patear los tiros libres, ya marqué algunos goles”.

Sobre la temporada 2023, dijo. “No fue muy mala nuestra temporada en el Rayadito, estuvimos peleando por el ascenso, en Copa Paraguay eliminamos a Olimpia, son cosas del fútbol, ojalá el año que viene pueda ascender de vuelta a la primera división”.