Cañete: “La noche no es para el jugador de fútbol”

Primero confirmó que jugará en Chile. “Ya se concretó todo, firmamos el contrato y voy a préstamo por un año al Magallanes de la segunda división de Chile. La primera semana de enero ya estoy viajando”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Es un buen equipo, una buena vidriera para mí de ir a mostrarme y recuperar mi nivel. Esta es mi segunda experiencia en el exterior, antes jugué en Honduras donde no me fue bien, llegué en época de pandemia y no tuve los minutos necesarios”, añadió.

Después habló de su paso por el Olimpia. “Yo me formé en Olimpia, desde la sub 15 hasta llegar a la primera división. No seguí en el club por el tema de las lesiones, después para ser claros, agarré fama a muy temprana edad, toque plata y me fui descarrilando de a poco y después es difícil”.

Profundizó el tema. “Creo que fue por culpa de las amistades falsas que aparecen cuando a uno le toca jugar en primera, tiene fama. Hoy en día todo influye, el descanso, la alimentación, entrenar al cien por ciento”.

“Es bueno reconocer los errores, que los chicos escuchen, hoy es más fácil llegar a la primera división, el tema es mantenerse. A mí me costó mantenerme, la noche no es para el jugador de fútbol, el no alimentarse bien no es para un jugador de fútbol después terminas arrastrando lesiones y ya no podes salir de eso”, concluyó.