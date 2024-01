Lucas Bovaglio: “Sensación agradable, pero no jugamos bien”

“Por como se dio el partido haber conseguido el empate agónico, remontar un 0-2 nos deja una sensación agradable. Pero eso no quita que el equipo no hizo un buen partido, al inicio no estuvimos bien”, indicó en conferencia el entrenador de Guaraní Lucas Bovaglio, tras el empate 2-2 ante Sol de América.

A renglón seguido, el DT argentino señaló: “En el primer tiempo no pudimos controlar al rival y en la complementaria tuvimos una reacción anímica y en menor medida en lo futbolístico”.

Cuando fue consultado si está conforme con el plantel que posee, el DT apuntó: “En líneas generales estoy conforme con lo que se ha armado. Es un buen grupo con la búsqueda de armar un mejor equipo. Es un plantel que tiene buena mixtura entre jugadores jóvenes y con experiencia”.