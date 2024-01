Guaraní vs. Tacuary: El aurinegro golea en su primer triunfo en el Apertura

Guaraní y Tacuary se enfrentaban en Dos Bocas con la idea de conseguir su primer triunfo en el Apertura, después de dos empates para los locales y dos derrotas del cuadro de Vinicius Eutropio.

Fue Guaraní el que comenzó mejor el encuentro, tuvo la pelota a su disposición ante un Tacuary que se refugió en defensa y trató de salir de contragolpe. Tenía la pelota Guaraní, pero no inquieto mucho a Bareiro.

Tacuary salió más y comenzó a complicar a Guaraní. Los visitantes llegaban con pelotas metidas al área por Derlis Rodríguez. Oscar Ruiz estuvo muy cerca de anotar, pero no alcanzó el balón cuando estaba frente al arco de Gaspar Servio.

Hasta que los aurinegros en un abrir y cerrar de ojos marcaron dos goles. El primero con un centro desde la izquierda tras buena jugada de Salomoni. Adrián Alcaraz estuvo impecable para el salto y poner el primero para Guaraní. Estaba festejando aún el local cuando Daniel Pérez envío el balón al medio y Walter González anotó el segundo.

Guaraní siguió presionando ante un Tacuary que estaba tratando de acomodarse después de los dos goles. Pero ya tenía tres porque Daniel Pérez anotó el tercero de Guaraní que estaba goleando en su estadio.

Habría que ver qué proponía Tacuary en el inicio de la segunda etapa, Guaraní estaba tranquilo con la ventaja que logró en el primer tiempo, Tacuary se fue con todo al ataque buscando descontar.

Y tuvo un par de ocasiones en las corridas de Oscar Ruiz que no definió bien, Néstor Camacho también tuvo lo suyo y no pudo. Paul Riveros estuvo certero una vez cuando ingresó Ruiz y pudo sacar el balón.

Después el partido fue más tranquilo para Guaraní, Tacuary intentaba y no podía, Guaraní salía y no llegaba a marcar más diferencias en el marcador cuando se vinieron los cambios de Bovaglio que ya incluyó a César Miño para sumar los minutos del Sub 19.

No hubo muchas emociones más en el juego, Tacuary se mostraba impotente a la hora de atacar y Guaraní tuvo una gran ocasión con un remate de Manzur que pegó en el palo izquierdo de Bareiro.

Guaraní terminó consiguiendo su primer triunfo en el campeonato y gana posiciones importantes en la clasificación del Apertura. Tacuary sigue en el último lugar y sigue sin sumar punto alguno en un campeonato donde se preparó para otra cosa.