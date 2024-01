Círculo de Árbitros rechaza la decisión de concejales luqueños

Esto debido a lo sucedido en el partido ante Libertad cuando Oscar Cardozo bajó la pelota con el brazo para el gol de Lorenzo Melgarejo. “Hemos sacado el comunicado rechazando con vehemencia lo resuelto por la concejalía de Luque, es una decisión que puede ser negativa contra todos los árbitros”, dijo Grance a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Rechazamos la decisión y responsabilizamos a esa gente de lo que pueda suceder en próximas jornadas en Luque con la presencia de nuestros asociados para dirigir partidos de fútbol allí”, añadió.

Todavía no habló con los implicados. “No tuvimos comunicación con los afectados, el lunes vi que uno de ellos estaba ahí, tuvimos una reunión virtual ayer a la tarde, seguro van a estar bien arropados por la comisión de árbitros, además, uno de ellos vive en Luque”.

Afirmó que no sabe qué está haciendo Eber Aquino, sí sabe que el plantel de árbitros de FIFA saco un comunicado en apoyo a sus colegas.

“Pienso que esa gente no tenía nada que hacer y la concejala actuó por pedido de algunos ciudadanos, no tiene ningún valor, declararlos personas no gratas, deben preocuparse en apoyar al deporte y actúan en negativo”, dijo.

Señaló que el árbitro tiene que tener coraje. “El árbitro tiene que tener coraje siempre, no les va a afectar y tiene que estar preparado para dirigir estos partidos”, finalizó.