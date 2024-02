Scavone: “No tenemos un patrón de juego y la situación es complicada”

“Es una situación delicada, vi el partido de anoche, el primer tiempo fue lamentable; no tenemos un patrón de juego y la situación es complicada, ahora se viene una turbulencia con el cambio de autoridades. Nogués asumirá en un momento difícil, la situación es preocupante, pero no estamos viendo nada en la cancha”, señaló Scavone a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado si Francisco Arce tiene que seguir o no. “Yo no participo en eso, no hablé con el presidente Cardona al respecto, es una decisión que pasa por la Comisión Directiva. En general, un cambio de técnico a mitad de campeonato no es bueno, pero la hinchada ya te silba a los 15 minutos y así ya no se puede sostener”, indicó.

“Va a asumir un nuevo presidente en medio de una situación deportiva complicada. No hay mucho que opinar de la lista, es bueno que se rodee de las personas que conoce”, añadió.

El fallecimiento de ODD

Oscar Vicente Scavone trabajó mucho tiempo con Osvaldo Domínguez Dibb. El popular ODD falleció el viernes y Scavone habló al respecto.

“Es muy triste, él siempre estaba en su oficina, el hecho de no poder llamarle por teléfono, es algo que se va a extrañar, fue una figura imponente en el Olimpia, tuve el privilegio de trabajar con él y aprender muchísimo. Cuando íbamos a jugar al exterior con grandes equipos, tomábamos el avión y el plantel iba convencido a ganar, no para traer un puntito, él fue el que puso ese espíritu en el Olimpia. Él forjó el Olimpia moderno”.

“Recuerdo que en el 79 lo trajo a Luis Cubilla. Profesionalizó el fútbol paraguayo, es una figura gigante en el club, enorme”, finalizó.