Alerta Conmebol: ¿Cómo jugarán Nacional y Trinidense la ida de la Fase 3?

Adelantamos el jueves que Sportivo Trinidense podría generar un problema a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y efectivamente, el Triki superó, en una noche histórica, por 1-0 a El Nacional en el Rodrigo Paz Delgado de Quito y avanzó a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024. En la próxima etapa, debe enfrentar al Colo Colo de Guillermo Paiva.

Lea más: “Tenemos la ilusión de seguir jugando la Copa Libertadores”

Pero aquí el inconveniente: con el Triki y Nacional clasificados y debiendo arrancar de local la ida de sus respectivos, la Conmebol solo tiene un día disponible y un solo estadio habilitado para dos encuentros. El miércoles, el jueves y el Defensores del Chaco están ocupados para Guaraní vs. Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano vs. Olimpia por la Copa Sudamericana.

La Nueva Olla y el Manuel Ferreira con refacciones

Con La Nueva Olla en cambio de lumínica y el Manuel Ferreira mejorando el césped, en todo el país no hay otro escenario que cumpla con los requisitos del organismo para albergar encuentros internacionales. En consecuencia, la entidad rectora del fútbol sudamericano debe resolver la programación de los juegos Sportivo Trinidense vs. Colo Colo y Nacional vs. Palestino.