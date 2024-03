Formativas: cartelera de la cuarta fecha

Sportivo 2 de Mayo hará de local en cancha Atanasio Villagra de Liberación en las categorías superiores, mientras General Caballero de Mallorquín recibirá a Cerro Porteño en cancha de Cerro Porteño de Presidente Franco en la Sub 13 y Sub 14.

Los demás encuentros se disputarán en el departamento Central.

Cerro Porteño, Olimpia y Libertad, son los principales líderes del torneo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cartelera:

General Caballero JLM – Cerro Porteño, sábado. En Cerro Porteño de Presidente Franco: Sub 13 (07:00) y Sub 14 (08:45). En Juan B. Ruiz Díaz; Sub 15 (07:00). En Parque Azulgrana: Sub 16 y Juvenil (07:00), Sub 17 (09:00).

Sportivo Ameliano – Olimpia, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00). En Complejo ODD (Villeta); Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00).

Nacional – Guaraní, sábado. En CARDIF (Luque); Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00). En Mini CARDIF (Luque); Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (17:00).

Tacuary FBC – Sportivo Luqueño, sábado en Parque Guasu: Sub 13 y Sub 16 (07:00), Sub 14 (08:45), Sub 17 (09:00), Sub 16 y Juvenil (17:00).

Sol de América – Sportivo Trinidense, sábado. En Sol de América (auxiliar); Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (09:00). En Parque Guasu: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (17:00).

Libertad – Sportivo 2 de Mayo, sábado. En Colegialito: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (09:00). En Atanasio Villagra (Liberación): Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (17:00).

Próxima fecha:

Sportivo 2 de Mayo – Sol de América

Guaraní – Sportivo Ameliano

Cerro Porteño – Libertad

Sportivo Trinidense – Tacuary FBC

Olimpia – General Caballero JLM

Sportivo Luqueño - Nacional