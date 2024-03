¿Quién será el técnico de Cerro?

Cerro Porteño sigue buscando un técnico para su plantel de primera división. Fernando Jubero, el director deportivo es el que está trabajando de manera intensa para confirmar al entrenador. El mismo Jubero señaló en la semana que quería que el técnico ya esté el viernes observando el juego ante Sportivo Luqueño.

Este mediodía, a través del Cardinal Deportivo, el periodista Juanma Figueredo, encargado de la cobertura de Cerro Porteño, señaló que existen tres candidatos para ser el entrenador azulgrana.

Los tres no son paraguayos, uno de los candidatos es el español Manolo Jiménez que en el 2023 ya estuvo cuatro meses trabajando con las formativas del Ciclón. Jiménez dirigió, entre otros, al Sevilla de España, AEK Atenas de Grecia. Jiménez ya habló con los directivos del Ciclón que esperan su respuesta. En estos momentos, según informes desde España.

Otro que figura en la lista del Ciclón es un nombre que se sumó este jueves, el brasileño Mano Menezes, de 61 años y que ha dirigido a grandes equipos de Brasil y hasta fue técnico de la selección brasileña.

El tercer candidato es un técnico argentino cuyo nombre no se dio a conocer. Muchos hablan de Gabriel Heinze, pero el ex Newell´s dijo que no y otro de los nombres es el de Ariel Holan, ex Independiente de Argentina, Universidad Católica de Chile, entre otros.

Cerro juega el viernes ante Sportivo Luqueño y habrá que ver si el nuevo entrenador ya será nombrado antes del partido.