Sexta fecha de las Formativas con los clásicos

Los azulgranas lideran las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 17 y Juvenil. Mientras los franjeados la Sub 16 y Libertad la Sub 15.

La séptima fecha se disputará el miércoles santo y luego se dará lugar a las regularizaciones pendientes; Nacional-Olimpia en la categoría Juvenil el miércoles 3 de abril (07:30) en CARDIF.

Cartelera de la sexta fecha:

Olimpia – Cerro Porteño, sábado. En Complejo ODD (Villeta); Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00). En Parque Azulgrana (Ypané); Sub 16 y Juvenil (07:00), Sub 17 (09:00).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

General Caballero JLM – Guaraní, sábado. En Cerro Porteño (Presidente Franco); Sub 13 (07:00) y Sub 14 (09:00). En Juan B. Ruiz Díaz: Sub 15 (07:00). En Parque Guasu; Sub 16 y Juvenil (07:00), Sub 17 (09:00).

Sportivo Ameliano – Sportivo Luqueño, sábado en CARDIF 1: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00). En Mini CARDIF; Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (17:00).

Nacional – Sportivo Trinidense, sábado en Parque Guasu; Sub 13 y Sub 16 (07:00), Sub 14 (08:45), Sub 17 (09:00), Sub 15 y Juvenil (17:00).

Tacuary FBC – Sportivo 2 de Mayo, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00). En Atanasio Villagra (Liberación): Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00).

Sol de América – Libertad, sábado. En Sol de América (auxiliar): Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00). En Colegialito: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (17:00).

Próxima fecha:

Cerro Porteño – Sol de América

Libertad – Tacuary FBC

Sportivo 2 de Mayo – Nacional

Sportivo Trinidense – Sportivo Ameliano

Sportivo Luqueño – General Caballero JLM

Guaraní – Olimpia