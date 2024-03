Pedro Sarabia: Conforme con el rendimiento, no con el resultado

“No me voy conforme, fuimos el equipo más ambicioso dentro del campo de juego, en el primer tiempo si hacemos un repaso en la primera jugada que llegan nos hacen el gol, esto es fútbol, no se marca los goles por merecimientos y en el segundo tiempo fue distinto, salimos a ser protagonistas, tratamos de no jugar el juego que favorecía a Tacuary y con los cambios le dimos otro funcionamiento. Los últimos minutos el partido fue de ida y vuelta”, señaló a la conferencia de prensa.

“Leonardo Villagra siempre tiene que dar lo mejor, hay un reglamento que cumplir, todos están bien, con ganas, los cambios fueron fundamentales para tener más el balón y fuimos el equipo que más propuso”, añadió.

Sobre lo conversado en el entretiempo, afirmó. “Hicimos un par de retoques, los cambiados hicieron un buen partido el anterior como con Milciades Adorno por ejemplo, decidimos por Villagra por la experiencia al igual que Silvio Torales”.

“Tenemos que saber que tendríamos que estar mejor, hemos tenido muchas desatenciones, sabemos que debemos mejorar, tenemos que dañar más al rival”, dijo Sarabia.

Por último, habló de la Copa Sudamericana. “Vamos a ver quiénes están en mejores condiciones para comenzar el partido de la Sudamericana, pondremos lo mejor que tenemos para ese partido”, finalizó.